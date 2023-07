Progetto di captazione del Tenna Treggiani: "Fermiamo questo scempio"

Il caldo anormale di questi giorni, che ha portato all’aumento di consumi di acqua anche per irrigare i campi, ha riaperto la riflessione sul progetto presentato dalla Ciip per la captazione dell’acqua dal fiume Tenna. Un piano ritenuto impattante sotto il profilo ambientale ed economico, come sostiene l’ex sindaco di Amandola Riccardo Treggiari. "Quel progetto del prelievo sul Tenna, di 200 litri al secondo – spiega Treggiari - che prevede il sollevamento e successivo trasporto dell’acqua verso il Piceno, non è sostenibile sotto. Il costo della condotta, lunga nove chilometri per mezzo metro di diametro dal Tenna al potabilizzatore di Gerosa, è lievitato a quasi 20 milioni di euro. Gli enormi costi di realizzazione dell’intervento e quelli successivi, per la gestione, non giustificano il gravoso impegno di risorse. La Ciip cerca di stemperare le preoccupazioni affermando che si limiterà a sollevare solamente 100 litri al secondo per cinque giorni all’anno. Allora perché spendere 20 milioni di euro per soli 42.000 metri cubi di acqua? Credo, che sarà impossibile fare ristagnare l’acqua nella condotta per lunghi periodi con il rischio di possibile sviluppo di agenti patogeni, pericolosi per la salute da cui la necessità di continuità di funzionamento dell’acquedotto stesso". Questa la prima questione tecnica, a cui si aggiunge anche una riflessione politica. "C’è ancora la possibilità che questo scempio – conclude Treggiari – alla luce delle criticità progettuali che sono state evidenziate anche in Regione, possa ancora essere bloccato da una ferma volontà politica. Il nostro auspicio è che la Ciip sposi il desiderio della popolazione di prevedere l’intero quantitativo di acqua solo dall’invaso di Gerosa. Sarebbe una vittoria per tutti, anche per la Ciip che dimostrerebbe amore e rispetto per il territorio". Oggi e domani inoltre, stando alle previsioni meteo, è previsto il picco di calore. Le temperature supereranno ampiamente i 30 gradi e per effetto dell’umidità il calore percepito dal corpo sarà anche superiore. Alessio Carassai