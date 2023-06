Progetto di captazione delle acque Il coordinamento per la difesa del fiume Tenna organizza un incontro pubblico a Servigliano

Il coordinamento per la difesa del fiume Tenna inizia la sua campagna di sensibilizzazione delle istituzione, organizzato a Servigliano un incontro pubblico per conoscere e valutare il progetto di captazione delle acque dal fiume Tenna e gli effetti che avrà per il territorio. L’incontro aperto al pubblico, si terrà sabato 10 giugno con inizio alle 10 presso il teatro comunale nel municipio di Servigliano. Per l’occasione il coordinamento ha invitato a partecipare tutti i soggetti interessati per fare chiarezza sulla questione e magari valutare insieme possibili iniziative da attuare per mitigare l’impatto e ottenere risultati più efficaci per il territorio. All’incontro sono stati invitati i tecnici della Ciip, soggetto proponete che illustrerà il progetto; Ato 5; la Regione Marche, i docenti delle Università politecnica delle Marche e degli studi di Perugia; Consorzio di bonifica delle Marche; delegazione di Confagricoltura Ascoli e Fermo; delegazione dell’ente Parco nazionale dei monti Sibillini; associazioni ambientalisti e sportive, e ovviamente i sindaci dei comuni che direttamente e indirettamente saranno interessati da questo progetto che captazione delle acque sul fiume Tenna, nel territorio di contrada Corazza di Montefortino e la realizzazione di una potabilizzatore di acqua a servizio del lago di Gerosa con l’obiettivo di potenziare l’approvvigionamento idrico della Ciip che sarà messo a servizio di utenze private e commerciali del territorio.