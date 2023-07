Progetto di Educazione alla Sicurezza Stradale per Scuole dell'Isc di Falerone

La sicurezza stradale si costruisce con la cultura, con l’educazione, con l’attenzione. Parte da qui il progetto di educazione alla sicurezza stradale che l’Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza attraverso l’Autoscuola Europa con i suoi Formatori porta nelle scuole dell’Isc di Falerone che comprende Falerone, Servigliano, Montappone e Monte Vidon Corrado, Massa Fermana. Il progetto è il frutto di anni di esperienza nella Formazione di tutti gli utenti della strada e della collaborazione con Unasca, fondamentale l’apporto ed il sostegno di Pisana Liberati, vicesindaco del Comune di Falerone e Consigliere provinciale con delega alla Pubblica Istruzione della Provincia di Fermo, per la collaborazione fattiva ed anche per il patrocinio della Provincia di Fermo. Il progetto è stato accolto dalla dirigente Patrizia Tirabasso, dirigente dell’Isc di Falerone e dal personale docente con entusiasmo, Sandro De Minicis di Autoscuola Europa parla di una formazione continua e professionale che oggi si mette a disposizione delle giovani generazioni: "Visto il crescente aumento di incidentalità stradale, in particolare fra gli utenti vulnerabili quali bambini, pedoni, velocipedi, ciclomotori e motocicli, crediamo che la cultura della sicurezza stradale debba essere inserita in un processo globale di crescita personale e sociale dell’individuo". Pisana Liberati Consigliere Provinciale con delega alla Pubblica Istruzione sottolinea: "Educare al rispetto delle regole, a tutela della vita propria e di quella degli altri, traccia un confine ben definito quale punto di partenza per una società civile, il più possibile lontana dalle aberrazioni dettate dai social di cui, purtroppo, leggiamo quotidianamente le nefaste quanto incredibili vicende. Un plauso, quindi, a questa lodevole iniziativa che speriamo di poter replicare anche in altri comuni della Provincia".