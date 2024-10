Progetto ’Infinity 2’ all’avanguardia

Una delegazione dell’Iiss ‘Carlo Urbani’ e dell’istituto ‘Medi’ di Montegiorgio, rappresentata dal docente Ettore Antolini e dallo studente Valentino Espinosa, portavoce del progetto ‘Infinity’, ha preso parte lo scorso 18 ottobre allo Iac (International Astronautical Congress) 2024, che si è tenuto a Milano dopo un’assenza dall’Italia di 12 anni. L’evento della durata di 5 giorni, ha ospitato oltre 10.000 partecipanti, in rappresentanza di 106 Nazioni e 60 agenzie spaziali, fra queste Asi, Esa, Nasa, Isro, Agc, Jaxa solo per citare le maggiori. Unica grande assente la ‘RoscosMos’ agenzia russa, che non ha ricevuto l’invito per effetto del conflitto fra Ucraina e Russia. I delegati hanno discusso oltre 2.300 progetti e test scientifici sul tema della sostenibilità aerospaziale e grazie alla sperimentazione condotta con la sonda ‘Helianthus’ in Islanda lo scorso aprile, che ha permesso di analizzate i vari strati dell’atmosfera terrestre, attraverso il progetto ‘Infinity 2’ portato avanti dagli studenti e docenti dell’istituto fermano, è rientrato tra i 2.300 ottenendo la possibilità di mostrare al mondo i suoi importanti risultati.

Terminata la discussione i rappresentanti dell’istituto superiore Fermano, sono stati accolti negli stand delle agenzie partner del progetto ‘Cluster Aerospace’ di Regione Marche e Leonardo. Allo Iac sono state svelate le nuove tute aerospaziali firmate ‘Prada’, progettate con la tecnologia idrogel. Una delle aziende produttrici delle tute fa parte del ‘Cluster Marche’ e più precisamente della ‘SpaceWear’ di Fano, alla quale verrà proposto di testare la funzionalità e la fattibilità di un isolamento a base di anidride carbonica, sperimentata a bordo della sonda ‘Island’, lanciata sempre in Islanda dal team ‘Infinity 2’.

Il ‘Cluster Marche’, dopo la visita si è mostrato entusiasta ed interessato ad un possibile proseguimento del progetto ‘Infinity’, tanto che si sta già parlando di un protocollo ‘Infinity 3’ e di una possibile adesione al prossimo Iac in programma a Sydney. Lo studente e relatore di ‘Infinity 2’ Valentino Espinosa, ha raccontato con entusiasmo la sua partecipazione da protagonista allo Iac, raccontando quella che senza dubbio è una esperienza unica nel suo genere. Il progetto ‘Infinity’ ha consentito agli studenti del ‘Medi’ di vivere un’esperienza formativa di alto profilo che arricchirà i futuri curriculum per esperienze future.

Alessio Carassai