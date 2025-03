Progetto ’Insieme per crescere’. Anche i genitori tornano al nido

’Insieme per crescere’, i genitori tornano al nido: Dialoghi e strumenti in cinque incontri. S’inizia il 17 marzo: "Insieme per crescere" è il titolo della serie di cinque incontri che l’Ambito Territoriale Sociale XIX e l’assessorato ai Servizi sociali hanno pensato per le famiglie degli ospiti dell’asilo nido. Lunedì 17 marzo, alle ore 17,30, si terrà il primo appuntamento nei locali dell’asilo "Piccoli passi": si parlerà di linguaggio e delle tappe di sviluppo e lettura come strumento facilitatore. Interverranno la psicoterapeuta Denise Cintio e la logopedista Melania Lucantoni. Il programma prosegue il 9 aprile con "Ruoli genitoriali e comunicazione non violenta", il 9 maggio ("Giocare è una cosa seria"), il 30 maggio ("Emozioni senza paura") e il 3 ottobre ("Sentirsi al sicuro"). Ogni incontro prevede una parte laboratoriale e la lettura di albi illustrati a tema: "Questa iniziativa vuole attivare il dialogo e il confronto su temi importanti partendo proprio dal linguaggio – spiega l’assessore ai servizi sociali Carlotta Lanciotti. E proprio in un contesto storico e sociale con quello attuale che credo sia fondamentale conoscersi ed imparare, accompagnati da due figure professionali quotidianamente a contatto con i più piccoli".