’Progetto Legno’ a sostegno dei bambini

Geppo è andato lontano, è arrivato nel cuore di un ospedale per piccoli per regalare loro sorrisi. Si è concluso il progetto Geppo, ideato nel 2021 da Matteo Bracalente, falegname da 20 anni, dal 2014 titolare con Daniele Gironacci dell’azienda Progetto Legno a Paludi, dieci dipendenti e tanto lavoro per realizzare arredi su misura. Geppo è un sacchetto con dentro forme di legno riciclato, realizzato con gli scarti degli arredi che si fanno in falegnameria, erano 50 i sacchetti, sono stati tutti venduti e l’intero ricavato è andato proprio al Salesi, per sostenere il progetto di pet therapy: "In mezzo a tutto quel lavoro e a quel costruire, restavano residui di legno che pareva non dovessero avere più un’anima, da qui l’idea che Matteo ha condiviso con Diletta Di Battista, pedagogista di Porto San Giorgio e insegnante, e con Lorenzo Paglialunga: "Sono giocattoli che abbiamo proprio immaginato per costruire un progetto di beneficenza, il risultato è andato oltre le nostre aspettative. Non solo li abbiamo venduti tutti ma chi li ha presi ci ha mandato le foto di quello che i bambini riuscivano a costruire con il legno. Una gioia grande". Il ricavato, quasi 2 mila euro, è andato tutto al progetto per il Salesi, ai bambini in reparto è stato mandato un campione dei giochi e da lì erano arrivati sorrisi e consensi: "Adesso stiamo realizzando una cameretta, sullo stile Geppo, sempre con legno riciclato e di qualità, studiata per garantire il massimo del confort ai bambini. Anche di quel progetto daremo una parte in beneficenza e sempre al Salesi, mi hanno invitato ad andare e spero un giorno di trovare il tempo, visto che è sicuramente una situazione molto forte, emozionante. Nel nostro piccolo vogliamo fare qualcosa per farli sentire meglio, sappiamo che la pet therapy con i cani offre loro grande sollievo, noi ci siamo e ci piacerebbe che altri imprenditori facessero come noi".