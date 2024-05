Le classi I A, C e D delle scuole medie dell’Ic di Petritoli, Ponzano di Fermo e Montottone sono andate ad Ancona per un viaggio d’istruzione nell’ambito del progetto Marche da Imparare, realizzato con il supporto della Fondazione Carifermo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio. La prima tappa è stata al porto, accolti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico, nella sala riunioni, abbiamo assistito ad una lezione sul porto e le sue attività, che ci ha fatto comprendere il sistema e l’ambiente portuale. Subito dopo siamo saliti sul rimorchiatore ‘Elisabetta’, dove il capitano e l’equipaggio hanno spiegato di cosa si occupavano e mostrato le strumentazioni di bordo e l’interno. Il viaggio è proseguito verso Museo Tattile Statale Omero, dove abbiamo scritto in Braille. Poi la visita del museo Omero per osservare e toccare con mano le statue. Il giro è terminato al Museo Nazionale Archeologico delle Marche: le classi hanno svolto un viaggio nel tempo, dai Piceni ai Romani, come una passeggiata archeologica nella storia del territorio marchigiano e piceno. Interessante la ricostruzione di parte della colonna traiana che narra la potenza dell’Imperatore Traiano, in partenza per le guerre dal porto di Ancona. Non dimenticheremo le ceramiche a figure rosse: l’operatrice ci ha spiegato le storie di divinità ed eroi raffigurate sui vasi. Siamo grati di aver vissuto tante esperienze. Classe I C