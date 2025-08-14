Progetto Marche vive, . Renato Bisonni presenta la lista a sostegno di Ricci

E’ Renato Bisonni il coordinatore del Progetto Marche vive, una lista a supporto di Matteo Ricci presidente di Regione che è in realtà un gruppo di persone "di competenze e esperienze diverse che si mettono a disposizione. Vogliamo essere punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto", spiega il primario di oncologia.

Il volto dell’esperienza è quello di Tano Massucci; "Non sono riuscito a tirarmi indietro questo momento drammatico. Voglio impegnarmi in qualcosa di diverso, con una particolare attenzione al sociale, alle persone che soffrono, agli anziani non autosufficienti. Penso alla possibilità di sostenere i familiari che se ne occupano come se fossero lavoratori a tutti gli effetti e al potenziamento dell’assistenza familiare".

Conosce profondamente la sanità anche Maria Rosaria Borriello, già coordinatrice di reparto, parla di un sistema oggi disorganizzato da rivedere per dare risposte reali alle persone. Da imprenditore Stefano Cencetti parla dei problemi del turismo, con un calo per il fermano del 30 per cento, e delle imprese, dallo scorso anno hanno chiuso i battenti ben 500 attività: " Serve una progettazione turistica reale, da portare avanti con i comuni, così come serve un fondo di garanzia per imprese in difficoltà o nuove e sgravi fiscali, per accesso al credito".

Il volto nuovo è quello di Anna Maria Isidori, dirigente scolastica, mette a disposizione un’idea di mondo più giusto e equo, con un’attenzione particolare al mondo della scuola, della formazione, dei giovani: "Abbiamo tante risorse materiali e immateriali da valorizzazione, lavoriamo insieme per un futuro più equo e sicuro".

a.m.