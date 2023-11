Progetto Otzio, turismo in centro

Intrigare i visitatori, solleticare la loro curiosità per poi ‘premiarli’ con la possibilità di ammirare, in via eccezionale ed esclusiva, stanze e dimore del centro storico, solitamente chiuse al pubblico: è con questo obiettivo che i promotori del progetto ‘Otzio’, le tre strutture ricettive attive nell’antico incasato, Casa Cunicchio, Residenza Corso Baccio e Piccola Dimora Gherardini, hanno promosso ‘Otzio Segreto’, con sottotitolo eloquente ‘Portoni aperti, storie diffuse, cibo e musica’. Di che si tratta? "Di un tour guidato alla scoperta di alcune meraviglie segrete della città, luoghi nascosti oltre i portoni di privati proprietari, per immergersi nella storia e nelle storie di un paese" spiega Otzio. Luoghi che, per mantenere viva la curiosità, resteranno top secret fino al 26 novembre quando, alle 15,30, il gruppo di visitatori (in numero molto limitato, per cui la prenotazione è obbligatoria, via Whatsapp al 347 6205718) inizierà l’originale tour che si concluderà alla Locanda dei Matteri, accolti dalla chef Barbara Settembri e dal dj Ricky Antolini. "Il nostro è un progetto lungimirante e a lunga gittata e nasce con l’intenzione di proporre un turismo diverso e alternativo rispetto a quello del mare" spiegano i promotori che, nonostante Otzio sia nato da pochi mesi, hanno già organizzato interessanti iniziative mirate "per valorizzare scorci inediti di questo centro storico dove abbiamo avuto il coraggio di avviare delle attività. E oggi, per fare impresa di coraggio ce ne vuole". Ma i risultati non mancano. L’estate appena trascorsa e, a tutt’oggi, ha visto un consistente movimento di turisti, anche stranieri, "che cercano una vacanza come quella che possono vivere qui. La risposta che stiamo avendo è molto positiva e, anche una volta terminata l’estate, abbiamo continuato e stiamo continuando ad accogliere ospiti". Tanti i turisti stranieri che cercano la quiete e "vedono di buon occhio il dover parcheggiare fuori dalle mura, per fare una passeggiata fino alla struttura e godere di un soggiorno dai ritmi slow". Ma sono di richiamo anche iniziative delle attività imprenditoriali (vedi, la vendita straordinaria Tod’s di questi giorni) e il passaparola dei residenti. "Un movimento che si riflette su negozi, ristoranti, imprese" concludono i giovani imprenditori che hanno scelto di fare rete promuovendo i luoghi in cui sono incastonate le loro strutture, ideali per un turismo dell’Otzio. Marisa Colibazzi