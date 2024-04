Progetto scuola Rodari. Ecco 6,5 milioni di fondi

La buona notizia arriva dall’Ufficio Speciale Ricostruzione che ha approvato il progetto della nuova scuola "Rodari" di Rapagnano, proprio in località San Tiburzio che diventerà dunque a tutti gli effetti un polo scolastico sempre più attrattivo non solo per il paese ma per un intero territorio. Alla fine si arriverà ad un totale di 8 sezioni disponibili, oltre al recupero dell’attuale corpo della palestra per il quale è previsto un adeguamento sismico. Economicamente di si tratta di un investimento assolutamente importante per un totale di 6,5 milioni di euro. La scuola presenterà un corpo unico, con tutti i locali che saranno collegati da corridoi distributivi con i relativi affacci su cortili esterni o su chiostri interni. Previsto anche un ampio spazio ricreativo grazie a due ampie corti, spazio che sarà protetto per la scuola primaria e dell’infanzia anche per prevedere una eventuale futura espansione del complesso.. "La scuola rappresenta la spina dorsale della nostra società ed il punto nodale del percorso di ripartenza post sisma dell’Appennino centrale – ha precisato il commissario straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli -. Con la nuova scuola "Rodari" andremo a dotare tutto il comprensorio dell’entroterra fermano di una nuova struttura all’avanguardia, possibile grazie all’impegno costante del sindaco Elisabetta Ceroni, dell’Usr e della Regione guidata dal presidente Francesco Acquaroli". La nuova struttura prevederà un seminterrato dove troveranno posto i locali tecnici (centrale tecnologica degli impianti elettrici e meccanici) oltre a parcheggi e depositi. Al piano terra invece ci saranno la portineria, l’atrio-agorà, le aule ordinarie, speciali e per le attività libere, interciclo e integrative, la mensa, la cucina e gli spogliatoi. Grande importanza sia didattica che energetica avrà il verde alla luce dell’inserimento di un tetto giardino sulla porzione a sud della copertura piana dell’edificio, in corrispondenza delle corti interne coperte.