Progetto ‘Smart Village’: tre giornate dedicate alla prevenzione

All’interno del progetto ‘Smart Village’ realizzato con finanziamento della Regione Marche, che vede impegnati 10 comuni del Fermano, Ast di Fermo e Ambito Sociale XIX, si terranno nel Distretto del cappello tre giorni dedicati alla prevenzione. Si parte domani giovedì 16 gennaio da Montappone presso i locali messi a disposizione del Comune in piazza Roma con il medico Giampietro Macarri, primario del reparto di gastroenterologia del Murri di Fermo, che effettuerà visite di prevenzione dedicate allo stomaco e al colon. Si proseguirà sabato a Massa Fermana in piazza Garibaldi con il medico Renato Bisonni, primario del reparto di oncologia del Murri, che effettuerà viste di prevenzione senologica. Infine domenica 19 gennaio a Monte Vidon Corrado nell’impianto sportivo comunale in via Angeli Ribelli, ci sarà ancora il medico Renato Bisonni, che proseguirà con le viste di prevenzione senologica. Tutte le visite sono gratuite, e si svolgeranno con orario 9-13 al mattino e 14-18 al pomeriggio, ovviamente i controlli vanno prenotati al numero 345-7017882 entro oggi dalle 9 alle 17. Come annunciato in occasione della presentazione del progetto ‘Smart Village’, le visite servono ad avvicinare i sistemi sanitari ai residenti del territorio, in particolare alle persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi. Questi controlli periodici servono a prevenire disturbi e complicazioni in modo da intervenire prima che si presentino delle complicanze con l’intento di migliorare la qualità della vita della popolazione.