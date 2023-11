Progetto ’una stanza tutta per sé’, ce ne sono 160 nelle caserme italiane

In occasione della "Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne", ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i carabinieri del Comando provinciale e l’associazione "Soroptimist International" di Fermo, rappresentata dalla presidente Antonella Romagnoli, hanno organizzato un incontro finalizzato a rinsaldare i rapporti di collaborazione con l’obiettivo di pianificare, attraverso incontri e iniziative sul territorio, un’ opera di sensibilizzazione, affrontando il fenomeno anche sotto il profilo psicologico e culturale a tutela delle vittime e delle potenziali vittime di violenza. Come ogni anno, la caserma di via Beni è stata illuminata da fasci di luce arancione, un’iniziativa di sensibilizzazione che rientra nella campagna "Orange the World" promossa da UN Women e dal "Soroptimist International Club". Il colore arancione è quello scelto per identificare le iniziative e le azioni di sensibilizzazione che dureranno fino al 10 dicembre con l’ultima giornata dedicata ai diritti umani. Da molti anni l’associazione "Soroptimist International d’Italia" collabora con l’Arma in particolare con il progetto "una stanza tutta per sé", avviato nel 2015, che oggi conta 160 stanze dedicate all’interno delle caserme dell’Arma, pronte ad accogliere le vittime nel momento della denuncia. Anche presso la caserma dei carabinieri di Fermo è in funzione una stanza dedicata creata e arredata con il prezioso sostegno della "Soroptimist International" di Fermo, inaugurata il 27 maggio 2017. Da allora le vittime degli odiosi abusi hanno una "stanza tutta per sé", apposito ambiente nella caserma dei carabinieri dedicato all’ascolto protetto dei reati di violenza di genere, ove è presente un arredo che tiene conto della psicologia dei colori e delle immagini sul comportamento umano. Qui, le vittime di violenze, sentendosi in un luogo protetto e accogliente, possono meglio aprirsi e raccontare quanto accaduto, vivendo un rapporto meno traumatico con gli investigatori.