Programma delle opere pubbliche: in testa il Convento Francescano

Il progetto più consistente resta il recupero del Convento francescano, ma presto partiranno anche i lavori di adeguamento e miglioramento sismico del municipio a Massa Fermana. Il sindaco Gilberto Caraceni con l’inizio del 2024 ha rimesso mano al programma delle opere pubbliche, evidenziando alcune delle opere ritenute più strategiche. "Tutte le iniziative e i progetti che stiamo portando avanti – spiega Caraceni – non sono semplicemente un opera per Massa Fermana, ma sono stati pensati in una logica di territorio per contribuire allo sviluppo sociale ed economico non solo del paese, ma del comprensorio. Sicuramente l’opera più importante è il recupero del Convento francescano per cui abbiamo ricevuto un finanziamento di circa 3.250.000 euro, una struttura dal grande valore storico che vogliamo recuperare per trasformarlo in un contenitore a servizio del territorio per ospitare eventi culturali, ma anche mostre e esposizioni magari legate al mondo produttivo del cappello. Proprio in questi giorni si sta lavorando all’ultimazione del progetto definitivo del suo recupero. Altro cantiere che invece sarà aperto fra poche settimane a cui teniamo molto e l’adeguamento e miglioramento sismico del palazzo del Municipio. Questo intervento del valore complessivo di 793.000 euro servirà a sistemare l’intero edificio, ma l’operazione più corposa riguarda le fondamenta. Infatti, la struttura posa su locali di pregio architettonico che non sono mai stati sfruttati, è nostra intenzione recuperare questi spazi magari con l’intento di trasferirci una volta completati i lavori la pinacoteca comunale". Il sindaco non ha ancora fissato la data, ma il Museo dedicato alla figura di Ada Natali, la prima donna sindaco d’Italia, sono terminati, probabilmente a primavera ci sarà l’inaugurazione ufficiale.

Alessio Carassai