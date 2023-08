Promosso il festival ’Kappakids’

Più che positivo in termini di adesioni e soddisfazione il bilancio di ‘Kappakids’, festival per bambini che si è svolto nei giorni scorsi a Capparuccia, frazione di Ponzano. L’iniziativa pensata, voluta e organizzata dall’associazione culturale ‘Capparuccia’ con il patrocinato dal Comune, è stata un vero successo oltre ad essere una delle novità più attese del cartellone estivo. Animatori, insegnanti del territorio ed associazioni tra cui: Bianconiglio, Lagrù, Jump it, hanno collaborato con entusiasmo per allestire 4 frizzanti serate, di cui destinate agli spettacoli e una conclusiva con ‘Let’s play!’ con giochi coinvolgenti per famiglie che si sono sfidate in competizioni sia tradizionali che originali per poi condividere un momento conviviale tutti insieme al momento della cena sempre a cura del Comitato festeggiamenti. "La riuscita di questa prima edizione di KappaKids – commenta lo staff dell’associazione Capparuccia – ci ha dato grandi soddisfazioni e ci dona ulteriore entusiasmo per quella successiva. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per realizzarlo e che lo hanno sostenuto in ogni forma e naturalmente le famiglie che ci hanno scelto per trascorrere dei momenti piacevoli con i loro bambini".

a. c.