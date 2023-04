Promosso il turismo itinerante "Tanti camper nonostante il freddo"

di Alessio Carassai

Le nuove aree camper realizzate dai comuni nell’entroterra Fermano si dimostrano sempre di più una formula azzeccata per la promozione del turismo. Segnali sempre più evidenti di questa tendenza arrivano da questo fine settimana per le festività pasquali, nonostante le temperature non siano in linea con la stagione, la volontà di ammirare i paesaggi dei Sibillini e delle colline dell’entroterra, si sta dimostra sempre più evidente.

"Questo fine settimana non sono in programma eventi particolari – spiega Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola – come avvenuto per Diamanti a Tavola, ma nonostante tutto oggi ci sono sei mezzi di visitatori parcheggiati nell’area camper. Da noi ancora non è necessaria la prenotazione, chi arriva può disporre liberamente degli spazi disponibili. Il fatto che comunque ci siano sei ospiti in condizioni meteo non proprio favorevoli è sicuramente un bel segnale. Ho avuto modo di confrontarmi con i gestori di alcuni attività recettive della zona che mi riferiscono di avere già tutti i posti occupati per Pasqua e questo è un buon segnale anche in vista della stagione estiva".

Situazione analoga negli altri comuni dell’area montana. "E’ difficile quantificare il numero dei camper presenti – spiega Domenico Ciaffaroni, sindaco di Montefortino – fra aree private e pubbliche, zone verdi e punti di sosta libere ci sono tante zone adibite ai camper, personalmente ho visto decine di mezzi in sosta o in movimento molte aree attrezzate sono al completo. Per quanto riguarda le strutture ricettive l’affluenza è ottima".

Scendendo verso la vallata si stanno registrano gli stessi risultati. "Nella nuova area camper abbiamo registrato due prenotazioni – dichiara Marco Rotoni, sindaco di Servigliano – un segnale chiaro della funzionalità di questo modo di fare turismo. Comunque le sensazioni per l’affluenza per questo ponte pasquale sono buone nonostante il clima non sia proprio favorevole".

Pensiero condiviso anche nel vicino comune di Montappone, uno dei primi centri dell’entroterra Fermano a dotarsi di area camper con vista sui Sibillini. "L’area camper è ad accesso libero – spiga Mauro Ferranti, sindaco di Montappone – ma ci sono stati tre mezzi in sosta anche se non sappiamo quanto si fermeranno. Parallelamente abbiamo registrato nella giornata di venerdì un consistente afflusso di visitatori al Museo del cappello. Piccoli segnali che però lasciano ben sperare per l’avvio della stagione".