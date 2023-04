Promozione del territorio Turismo oltre l’estate Ecco pronti 14 percorsi

Un percorso in quattordici serate per altrettanti ristoranti per raccontare un territorio, le nostre tradizioni, il vino e la birra che danno intensità ad un’esperienza. È il senso di Marche & wine, il progetto coordinato da Turis Marche con l’associazione italiana sommelier, finanziato dalla Regione all’interno del bando ‘Dalla vigna alla tavola’. Si comincia il 22 aprile, con la prima cena al Cobà di Porto San Giorgio, e poi in giro tra borghi e città, da Porto San Giorgio per Petritoli, Sant’Elpidio a Mare, Fermo, Torre di Palme fino a Grottammare: "L’idea è di coinvolgere i marchigiani ma anche i turisti in quattordici esperienze, a cena con i produttori e con alcuni dei migliori ristoratori del territorio. Abbiamo coinvolto 25 cantine, 7 birrifici e tre produttori, per la mela rosa, i Campofiloni e l’olio biologico. A guidare ogni percorso saranno i sommelier dell’Ais, per restituire un’emozione grande". Con TurisMarche ci sono altri quattro tour operatori, Urbino incoming, Piceno 2.0, Giustozzi international e Food relax, si occuperanno di coinvolgere persone che potranno arrivare da fuori regione, partecipare agli eventi e avere un sconto importante sul pernottamento di almeno una notte. "Un turismo fuori stagione – sottolinea Marsili – che vale anche come vetrina di qualità. Mettiamo in connessione i ristoratori con i produttori, spesso piccolissime realtà che però portano una qualità indiscussa". Il costo delle serate varia dai 25 ai 50 euro.

Il delegato regionale dell’Ais, Stefano Isidori, spiega che i sommelier saranno a tutte le serate, perché il vino e la birra sono esperienze che hanno dentro una storia da raccontare: "Noi faremo questo, porteremo le storie e gli abbinamenti. Abbiamo una decina di progetti simili in giro per le Marche, sono percorsi che hanno fatto crescere la consapevolezza e portano i nostri vini nei menu e all’attenzione del grande pubblico". Marco Marinangeli, in rappresentanza dell’assessorato regionale all’agricoltura, spiega che i percorsi nati in seguito alla legge sull’enoturismo stanno creando una filiera virtuosa che si traduce in economia: "Sono stati presentati 16 progetti come questo fermano, la Regione li ha finanziati tutti, proprio nella convinzione di quanto sia strategico questo percorso. Veicoliamo la qualità dei nostri prodotti e insieme la bellezza del territorio, abbiamo in commissione una proposta di legge sul turismo legato all’olio e ai percorsi ippici, sono percorsi che ci consentono di destagionalizzare e di essere presenti sempre nel mercato. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, né alla vicina Umbria e nemmeno alla Toscana. Chi viene nelle Marche poi torna sempre". Il primo evento al Cobà, il titolare Stefano Bacalini spiega che si tratta di un evento che ha saputo coinvolgere imprenditori e produttori, tutti insieme a raccontare la bontà e la forza di un territorio unico eppure plurale.

Angelica Malvatani