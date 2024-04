Il Comune di Porto San Giorgio avvia la promozione turistica a Nizza. Lo farà in occasione della fiera internazionale chi si terrà nella città francese dal 4 all’8 aprile. Le iniziative danno seguito alla convenzione firmata, oltre a Porto San Giorgio dai Comuni di Servigliano e Sant’Elpidio a Mare, con la Camera di Commercio italiana di Nizza in favore della promozione turistica ed economica di Porto San Giorgio in Francia e Costa Azzurra, arrivata con il supporto dell’avvocato Barbara Toce che ha segnalato l’iniziativa. Ill progetto è denominato "10 Comuni": lo scopo è la creazione di un percorso alla scoperta del territorio, della cultura e della gastronomia. Tale itinerario sarà fruibile anche grazie alla presenza sulla guida car tacea e digitale in lingua francese "Visitez l’Italie" (www.visitezitalie.fr).