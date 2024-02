Promozione turistica dalla Bit a Sanremo

Arriva la Bit, Borsa Internazionale del Turismo, e i Comuni si attivano per organizzare ognuno la propria vetrina, per raggiungere i padiglioni fieristici milanesi e ritagliarsi un angolo di desk nello stand della Regione Marche per farsi conoscere a pubblico e operatori. Tradizione pienamente rispettata anche per le due città cugine, Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare che, dal 4 al 6 febbraio saranno presenti alla Bit per promuoversi con materiale cartaceo e video promozionali. Da Porto Sant’Elpidio, il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore al turismo, Elisa Torresi, saranno a Milano il 6 febbraio per partecipare all’incontro incentrato sulla Riviera del Fermano: "Andremo a promuovere una città dinamica, con realtà ricettive di qualità (sarà presente anche una delegazione dei B&B del fermano, ndr), ma sarà anche l’occasione per proporci come Riviera del fermano, dando seguito al recente accordo tra le località costiere della provincia, volto a fare rete e a spingere su questo brand".

Per Ciarpella e Torresi, il tour promozionale proseguirà in direzione Sanremo, dove faranno visita alla postazione del team ideatore del FantaSanremo. Nella settimana del Festival, mentre in via Battisti sono state allestite luminarie col pentagramma musicale e trasmesse canzoni sanremesi, i ragazzi del FantaSanremo dal quartiere Corva si sposteranno nella città dei fiori, ospitati al Forte Santa Tecla, da dove gestiranno il loro game e incontreranno i cantanti in gara. Una vetrina di lusso per Porto Sant’Elpidio. Il 6 febbraio, alla Bit di Milano ci saranno anche gli amministratori di Sant’Elpidio a Mare "che sarà protagonista dello slot dedicato alla riviera del fermano e al Medioevo. Nell’occasione, presenteremo i grandi appuntamenti e le eccellenze del territorio" anticipano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore al turismo, Michela Romagnoli.

Tra gli eventi, i 500 anni dalla nascita dell’elpidiense Andrea Bacci, il festival jazz, la cena in bianco, gli aperitivi al borgo, il 50esimo anniversario dell’Accademia Organistica Elpidiense, Artevinando e tanti altri. "Stiamo anche lavorando su altre idee - annuncia la Romagnoli -, per valorizzare il centro storico nel periodo primaverile con iniziative che lo facciano ‘rifiorire’, magari colorando i dedali del nostro borgo di artisti di strada, organizzando un laboratorio teatrale, promuovendo serate musicali per i più giovani".