Promozione turistica, obiettivo Costa Azzurra

Sinergia e cooperazione tra Camera di Commercio di Nizza e Comune attraverso la stipula di una convenzione orientata alla promozione turistica ed economica del territorio elpidiense in Francia e Costa Azzurra. Il progetto si chiama ‘10 Comuni’ e vede anche l’adesione, per il Fermano, di Porto San Giorgio e Servigliano. Obiettivo: la valorizzazione del territorio a partire dal suo patrimonio naturalistico, culturale e architettonico per proseguire con enogastronomia e shopping. Il tutto grazie alla promozione mediante una guida cartacea e digitale in francese ‘Visitez l’Italie’. "La Camera – spiega l’assessore al turismo Michela Romagnoli - rappresenterà l’ufficio turistico del Comune in Francia. Sono previsti redazionali, articoli, pubblicità che saranno condivisi nei canali ufficiali della Camera di Commercio, oltre a pubblicazioni e spot sulle principali testate ed emittenti della Costa Azzurra. Il tutto per incentivare i turisti francesi a venire in Italia alla scoperta di bellezze meno conosciute. Una importante opportunità per promuovere il nostro territorio all’estero per la quale ringraziamo Barbara Toce che si è spesa per agevolare il canale con gli organizzatori su questo importante progetto".