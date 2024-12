Promuovere la legalità con una serie di incontri

Iniziative per la promozione della legalità, incontri a teatro per istituzioni scolastiche e cittadinanza. Per l’attuazione di tali eventi il ministero degli interni ha istituito un fondo. Il comune di Porto San Giorgio ne risulta beneficiario per 16.014,42 euro.

Il contributo è utilizzato dagli enti locali secondo le proprie autonome scelte e previa adozione di una delibera di giunta finalizzata all’assumere impegni di promozione della legalità. L’assessore alle politiche scolastiche e giovanili di concerto con il collega alla cultura ha concordato un calendario di incontri con specifici professionisti per trattare temi sulla legalità coinvolgendo istituzioni scolastiche e cittadinanza.

Nello specifico nel mese di dicembre due incontri, con: Margherita Carlini psicologa clinica psicoterapeutica criminologa e con Antonella Ciccarelli sociologa, psicologa e criminologa. Argomenti in trattazione: lavoro con uomini autori di violenza, cos’è un CUAV, quando è nato e come lavora, come arrivano persone al CUAV (minorenni e maggiorenni), discussione intorno ai comportamenti classici degli autori di violenza.

Ai due incontri di cui sopra se ne aggiungerà uno finale dedicato alle domande degli studenti e della cittadinanza, con Luca Pieti alle ore 17 del 4 gennaio. Sempre a gennaio alle ore 21 del giorno 3 incontro con Gherardo Colombo ex magistrato di mani pulite.