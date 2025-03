"Pronti alla transizione ecologica?". Sei incontri con il prof Vallarola

"L’Ue chiama alla transizione ecologica. Siamo pronti?". L’interrogativo retorico è dell’architetto Fabio Vallarola, direttore di diverse aree protette, professore al Politecnico di Ancona, responsabile della sezione "Ambiente e Società" dell’Uniforpe, università della formazione permanente di Porto San Giorgio. In tale veste il prof Vallarola è incaricato di svolgere un corso sul Green Deal promosso dalla stessa Uniforpe: "Le attività antropiche stanno provocando un aumento della temperatura media globale che incide sui regimi climatici e l’Ue per cercare di arginare il fenomeno ha lanciato il Green Deal, un pacchetto di iniziative per una transizione verde con l’obiettivo ultimo di raggiungere entro il 2050 la neutralità climatica, consistente in emissioni nette di CO2 e gas serra pari a zero" sostiene il prof Vallarola in una breve presentazione del corso sul Green Deal, che si articola in 6 incontri di approfondimento, ogni lunedì dalle 18,15 alle 20,15 a partire dal 10 marzo nella sede della Società Operaia in via Gentili: "In Europa e nel mondo viviamo in una situazione anomala, quella di una specie (l’uomo) che sta modificando l’evoluzione della vita sul pianeta peggiorandola enormemente" scrive il prof nella nota introduttiva al corso: "I cambiamenti - spiega - si stanno ritorcendo contro la qualità della vita della stessa specie che li provoca. Oggi alla costante crescita economica non corrisponde più una crescita della qualità della vita. Le modifiche alla biodiversità ed il clima del pianeta sono quelle di maggiore rilevanza. L’Unione Europea con il Green Deal ha deciso di affrontare e provare a contrastare tali repentini cambiamenti: ridurre al minimo la velocità di questi cambiamenti, ormai inevitabili, e imparare a conviverci, sono gli aspetti più importanti della sfida europea. Ma la forza dell’economia è preponderante rispetto a qualunque necessità ambientale e sociale. E allora l’introduzione di normative sulle fonti energetiche da reperire, sulla tutela della natura, la riduzione della emissione di inquinanti, la modifica dei nostri stili di vita, l’adattamento ai fenomeni climatici estremi, alla erosione costiera, al cambiamento dell’ambiente che ci circonda, questi sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante il corso".

Silvio Sebastiani