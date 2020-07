Si sono certificati ieri, nella sala consiliare della Camera di commercio, in corso Cefalonia, i nuovi operatori alla salute e benessere con specializzazione in Rebirthing - Breathwork, qualifica di 2° livello, catalogo regionale FORM.I.CA. formati presso L’ Ente Arianna Bitti Scarl, accreditato dalla Regione Marche. Un diploma di qualifica fondamentale per lavorare nel mercato del...

Si sono certificati ieri, nella sala consiliare della Camera di commercio, in corso Cefalonia, i nuovi operatori alla salute e benessere con specializzazione in Rebirthing - Breathwork, qualifica di 2° livello, catalogo regionale FORM.I.CA. formati presso L’ Ente Arianna Bitti Scarl, accreditato dalla Regione Marche. Un diploma di qualifica fondamentale per lavorare nel mercato del lavoro in modo professionale, legale e di qualità. La dottoressa Arianna Bitti, ideatrice e conduttrice di questo corso, ha coadiuvato una rosa di psicologi e medici di fama nazionale tra cui il prof Gino Soldera, presidente nazionale ANPEP e la Dott.ssa Anna Maria Rita Daina, psichiatra e psicoterapeuta con una visione integrata e olistica della Salute. Questo l’elenco dei diplomati con specifica città in cui opereranno: Alberto Amici – Ascoli Piceno; Alessandra Fresia – Roma co Ass. casa della Luna, Ariccia; Bartolomeo Fresia – Terracina, Prato e Torino; Elena Federici – Fiuminata; Maurizio Ortobelli- Nord Italia; Alessia Quattrini – Filottrano; Andrea Quintavalle - Civitanova Marche; Lucia Rustichelli – Castelfidardo; Federico Storani – Ancona; Patrizia Vitolo – Fermo; Pierangelo Francesconi – Roma. Nel settore del Management Internazionale si certificano: Alberto Amici – Ascoli Piceno; Daniela Balsamo – Terracina; Vincenzo Cuteri – Matelica; Bartolomeo Fresia – Terracina, Prato e Torino; Alessandra Fresia – Roma; Massimo Pancotto – province di Fermo e Macerata; Federico Storani –Ancona; Alessandro Brugnoli - Roma. Tra i loro docenti spiccano nomi eccellenti tra cui il socio dell’Arianna Bitti Scarl, Alessandro Arioli, docente universitario e ricercatore di fama internazionale. Gli organizzatori hanno voluto ringraziare il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabbatini, per aver ospitato l’evento nella sede di Fermo e il cavaliere Alberto Amici, coordinatore e cerimoniere di questa giornata ricca di emozioni. Valerio Rosa © Riproduzione riservata