Pronti per tornare al passato C’è la 3 giorni del Medioevo

In centro storico, c’è già fermento per la 31a edizione di Città Medioevo in programma dal 21 al 23 luglio per la quale, quest’anno, Consulta dell’Ente Contesa e amministrazione comunale hanno deciso per l’ingresso gratuito per tutti. ‘Il viaggio’ è il tema scelto per questa edizione che, perciò, si svilupperà intorno a questo concetto, così come inteso nel Medioevo. "A differenza di quanto si possa credere, in quel periodo si viaggiava di continuo – introduce Alessandra Gramigna, presidente dell’Ente Contesa –, si spostavano anche le persone umili, spesso per necessità. Sono stati individuati quattro tipologie più comuni di viaggio: quello dei pellegrini a scopo religioso; quello dei soldati, a scopo bellico; quello dei commercianti, a scopo lavorativo e quello degli studenti, a scopo formativo". Quattro modi di viaggiare che saranno sviluppati, ogni sera, nelle quattro contrade, con spettacolazioni, sketch, rappresentazioni teatrali, con le taverne, contando sul supporto dal punto di vista tecnico e logistico del Comune "che ringraziamo" conclude la Gramigna.

"Insieme alla Contesa del Secchio, Città Medioevo è un fiore all’occhiello della nostra programmazione estiva – dichiara il sindaco Alessio Pignotti – un appuntamento imperdibile per gli amanti delle rievocazioni storiche e per i turisti che, ogni anno, affollano le vie del centro storico. Quest’anno, abbiamo voluto valorizzare la manifestazione, rendendola ancora più popolare, eliminando il biglietto d’ingresso, garantendo così una ancora maggiore partecipazione all’evento". "Ente Contesa, contrade, delegazioni foranee sono già in piena attività – conclude Paolo Maurizi, assessore alle manifestazioni storiche –, la macchina organizzativa è partita da mesi perché una manifestazione così articolata richiede una lunga e adeguata preparazione. Ringrazio fin da ora chi sta lavorando dietro le quinte e i figuranti che animeranno le tre serate". In attesa di viaggiare indietro nel tempo nel prossimo weekend, dovrebbe arrivare oggi il pronunciamento del Tribunale di Fermo che dovrà mettere un punto fermo nella querelle su Commissariamento sì, Commissariamento no, che sta andando avanti tra Contrada San Giovanni ed Ente Contesa. Ieri, l’ennesima udienza davanti al giudice che dovrà stabilire se il Commissariamento momentaneamente sospeso dopo il ricorso d’urgenza presentato dai contradaioli, sarà revocato in attesa dell’udienza nel merito di novembre, oppure no.

m. c.