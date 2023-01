Pronto soccorso, alla guida torna Ciucani

di Angelica Malvatani

È profondamente legato al Pronto soccorso di Fermo il dottor Antonio Ciucani, qui è stato per 14 mesi primario facente funzioni, prima dell’arrivo del primario titolare Alessandro Valentino. Oggi Ciucani torna, di nuovo a reggere le funzioni di primario, dopo la richiesta di aspettativa di Valentino che dal primo gennaio è in servizio al pronto soccorso di San Marino. In questi mesi Ciucani ha gestito da responsabile il servizio del 118, in forza della sua indiscussa competenza sulla medicina d’emergenza, oggi è di nuovo chiamato a gestire la porta di accesso del Murri, il nostro Pronto soccorso.

"Ognuno mette a disposizione quello che può, ci sono cresciuto in questo Pronto soccorso, ci andrò in pensione, penso", sorride Ciucani che conosce a fondo le difficoltà del sistema, le stesse di tutti i pronto soccorso d’Italia: "Sappiamo che ci sono pochi medici a disposizione, in tutti gli ospedali. Da parte mia, sento che eticamente è giusto che venga supportata la realtà fermana, piena di possibilità, con qualche difficoltà ma di sicuro con tutte le potenzialità per riprendersi". Ciucani entra in servizio effettivo dal prossimo lunedì, sa che ci sarà molto da lavorare: "Di certo ci sono incombenze anche burocratiche che si sono accumulate, visto che il primario manca ormai da quasi due settimane, dunque dovrò mettermi in pari. Conto sulla disponibilità della direzione generale, medica, non si risolveranno da soli i problemi, c’è bisogno che tutti si impegnino. Io ci metto disponibilità, la passione per l’emergenza c’è sempre, è il mio settore, è quello che so fare. Mi dispiace per la la percezione negativa che qualche volta c’è tra l’utenza del Pronto soccorso, ho cercato sempre di trasmettere entusiasmo e attaccamento a tutti i professionisti, seri e preparati, che qui lavorano. Andremo avanti così, sperando di poter recuperare spazi che abbiamo perso quando il Covid era l’assoluta priorità".

Ciucani racconta di essere al Pronto soccorso di Fermo dal 2001, prima è stato sei anni ad Ascoli Piceno, prima di Valentino ci sono stati 14 mesi di reggenza vissuti con grande intensità: "Oggi la mole di lavoro e le attrezzature sono aumentate e hanno occupato gli spazi del Pronto soccorso. In passato c’era l’attesa pediatrica, gli spazi per l’osservazione breve intensiva, tante possibilità di crescita. Mi piacerebbe riuscire a recuperare qualcosa e rendere le attese dei pazienti e alcune situazioni più agevoli per gli utenti, ma anche per il personale".