Pronto soccorso estivo:: "Spariti meduse e ragnoli"

Terminato il mese di agosto, termina il servizio di pronto soccorso estivo al mare organizzato dalla Croce Verde e farmacie comunali di Porto Sant’Elpidio d’intesa con l’amministrazione comunale. Il servizio è stato prestato in due punti del litorale elpidiense, uno posto a nord, zona pineta, l’altro a sud, zona faleriense. Gli interventi gratuiti eseguiti dai militi volontari della Croce Verde, con i prodotti delle farmacie comunali, in favore dei turisti e dei nostri concittadini che hanno chiesto le cure, hanno riguardato piccole suture, ustioni da esposizione al sole, cure conseguenti da incidenti domestici, disturbi pressori dovuti alle alte temperature che hanno contraddistinto questa torrida estate, poi controllati nelle Farmacie Comunali, con i loro nuovi strumenti.

"Sono mancate invece le ustioni provocate dalle meduse e le punture dei pesci ragno che negli anni passati hanno caratterizzato le nostre estati – si legge nel comunicato –. I militi si sono prestati anche a dare informazioni ai turisti che hanno approfittato della loro presenza ed apprezzato la cortesia". Il riconoscimento meritato dall’iniziativa, che da tre anni era rimasto interrotto, fa sì che già si progetti per il prossimo anno, non solo per ripeterla, ma soprattutto per migliorarla, con l’aumento sensibile dei servizi e delle prestazioni da rendere. Un modo efficace per deflazionare la struttura pubblica, che nel periodo estivo è spesso piena di casi che intasano il pronto soccorso. Sempre nel comunicato della Croce Verde in collaborazione con le Farmacie Comunali leggiamo "il perfezionamento della medicina di prossimità è un fine che viene perseguito dalle politiche dei due enti, con la piena partecipazione dell’amministrazione comunale, particolarmente sensibile a tale tema. In questa ottica sono allo studio numerose iniziative, per le quali il cda delle farmacie comunali, presieduto dall’avvocato Giovanni Galeota, già ha fatto eseguire una dettagliata indagine di mercato". Il servizio di pronto soccorso appena terminato, inoltre, gioca un ruolo fondamentale per la riconferma della bandiera blu, riconquistata quest’anno dopo anni di assenza.

Nadir Tomassetti