Pronto soccorso, il primario lascia Super lavoro e poco personale

Nella notte più attesa dell’anno il personale del Pronto soccorso del Murri è rimasto in prima linea per fronteggiare le emergenze e assicurare agli utenti l’assistenza necessaria. Un super lavoro, soprattuto quello del primo e del due gennaio, che ha visto accedere al Pronto soccorso decine di pazienti, in particolare anziani. Ma la situazione, nonostante i massimi sforzi resta critica. Non si trovano medici sull’emergenza, non ci si forma più per soffrire in questo reparto, si va avanti coi medici a gettone fornite dalle cooperative perché in alternativa si chiude. Dal primo giorno dell’anno se n’è andato anche il primario Alessandro Valentino, in carico ora al Pronto soccorso di San Marino e con sei mesi di aspettativa qui da noi. Il che significa che per sostituirlo ufficialmente bisognerà aspettare sei mesi, appunto, e intanto si dovrà nominare un facente funzioni.

Il responsabile della nuova area sanitaria fermana, Roberto Grinta, da pochissimo riconfermato nel suo ruolo dalla giunta regionale, ha garantito una soluzione a breve, con la scelta di un facente funzioni che si sta già valutando, mentre si provvede anche a preparare il nuovo concorso da bandire appena possibile. Fin qui la situazione, il resto parla della professionalità e dell’umanità di chi resta in servizio, ma anche dell’immensa fatica di chi si trova a gestire un Pronto soccorso che è la porta della sanità fermano, l’unica per circa 175 mila abitanti, con pochissimi medici di medicina generale sparsi sul territorio e un nuovo anno che si apre su una riforma sanitaria che si spera porti buone notizie, per Fermo e per la sua gente. E proprio di sanità ha parlato ieri mattina il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, in una conferenza stampa di inizio anno.

"Dopo 19 anni avviamo una riforma della sanità che interpreta la fase storica che stiamo vivendo – ha sottolineato –. C’è carenza di personale sanitario negli ospedali, mancano i medici di medicina generale e i pediatri e questo ci ha portato ad acquistare servizi dalle cooperative con problemi che però adesso vogliamo superare". Sul ricorso alle cooperative, avvenuto anche nel caso del Pronto soccorso del Murri, il govenatore spiega che "il Governo deve consentire la stabilizzazione del personale medico sanitario e la possibilità di garantire il turn over del personale. Anche nelle Marche il rapporto medici che escono e medici che entrano, registra un segno negativo. Con questo sistema siamo danneggiati due volte: non abbiamo personale strutturale a sufficienza e perdiamo figure che abbiamo contribuito a formare. Senza contare che oggi questo modello ci fa spendere di più perché quando andiamo a fare delle gare per acquistare i servizi li acquistiamo ad un costo superiore rispetto a quello che costerebbero le stabilizzazioni".