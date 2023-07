Pronto soccorso in emergenza continua Ora c’è il bando per il nuovo primario

Un nuovo primario stabile e due medici per un anno, per coprire i codici meno gravi e snellire le attese in Pronto soccorso. È la ricetta del direttore generale dell’azienda sanitaria di Fermo, Gilberto Gentili, per cominciare ad affrontare le enormi difficoltà del settore dell’emergenza urgenza, di fatto la porta di accesso all’ospedale. Di ieri la determina che bandisce la procedura di selezione del nuovo primario, il precedente Alessandro Valentino ha lasciato il 31 dicembre, con sei mesi di aspettativa che gli spettavano di diritto e che ha usato tutti.

Adesso si può cominciare a cercare il sostituto che reggerà il pronto soccorso nei prossimi cinque anni e che quindi avrà anche l’onere di organizzare l’attività nel nuovo ospedale di San Claudio, pronto verso il 2025-2026. C’è tempo un mese per candidarsi, una volta presentate le proprie credenziali, curriculum, esperienze e pubblicazioni la commissione di valutazione sceglierà le figure più idonee che poi dovranno sostenere un colloquio finale prima della nomina. Ragionevolmente, si parla di sei o sette mesi di procedura. Allo stesso tempo si cercano anche due medici che non devono per forza essere specializzati in emergenza urgenza, che andranno a gestire tutti i codici bianchi e verdi, i meno gravi, che intasano il pronto soccorso e che di fatto sono quelli che aspettano anche due giorni prima di venire dimessi. Si tratta di un percorso sperimentale, della durata di 12 mesi appunto e con un compenso di circa 77 mila euro l’anno, che si spera possa essere risolutivo e sollevare i pochi medici in forze al pronto soccorso di pazienti in condizioni meno serie, per concentrarsi sulle vere emergenze. Fermo restando che c’è sempre la ricerca disperata di assumere medici a tempo indeterminato che però non si trovano da nessuna parte e si ricorre alle cooperative: "L’emergenza per noi è un fatto ormai ordinario", spiega il primario facente funzioni Antonio Ciucani che gestisce con la sua enorme esperienza il pronto soccorso, forte di anni di coordinamento del 118. Oggi Ciucani confessa un certo sconforto: "D’estate tutto peggiora e siamo sempre con quattro medici dove ce ne dovrebbero essere assunti 18 o 19".

Con la bella stagione, i medici di medicina generale sono in ferie, sacrosante, la popolazione aumenta con l’arrivo dei turisti, si gira di più, notte e giorno, e gli incidenti moltiplicano, le cronicità sul territorio, a carico degli anziani, non vengono gestite adeguatamente, il risultato è che la sala di attesa del pronto soccorso esplode, il malcontento pure, i medici sono allo stremo: "Abbiamo bisogno davvero di tutto l’aiuto possibile, di trovare il modo di far lavorare qui gli specializzandi, di motivare medici che possano essere stabilizzati perché abbiamo bisogno di forze fresche e di condizioni di lavoro accettabili. Il caldo oggi sta mettendo a dura prova i più fragili, neonati e anziani, noi ce la mettiamo tutta, ma davvero in questo periodo lavoriamo con grandissima difficoltà, a coprire turni massacranti e a cercare risposte anche dove non sarebbe di nostra competenza".

Angelica Malvatani