Pronto soccorso sempre intasato : "Su 117 pazienti 101 codici non critici"

Un’informazione preziosa, un modo per monitorare l’attività del pronto soccorso ma anche per valutare i tempi di attesa. Nel rispetto e sulla scia della normativa vigente in materia di Trasparenza, Pubblicità e Diffusione delle Informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, l’Ast di Fermo ha attivato sul proprio sito istituzionale un sistema di monitoraggio degli accessi al Pronto Soccorso dell’ospedale Murri di Fermo. Attraverso uno specifico collegamento chiunque potrà verificare, in qualsiasi momento e in tempo reale, il numero dei pazienti presenti, già in visita o in attesa (suddivisi per codici), così come i tempi medi e massimi di attesa.

Il servizio online è disponibile nella homepage dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo al link: https://www.asur.marche.it/ast-fermo. Per la visualizzazione dei tempi di attesa basta cliccare sulla dicitura "Cliccando qui accedi al servizio per visualizzare i tempi di attesa del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo".

Un progetto, fortemente sostenuto dal consigliere regionale Andrea Putzu, Fratelli ‘Italia, che piace anche al sindacato Cisl Fp, il segretario Giuseppe donati spiega che era tempo che si attivasse un simile servizio che consente al cittadino, semplicemente tramite cellulare, può consultare in tempo reale la situazione dei pazienti in attesa al Pronto Soccorso del Murri: "Un servizio che da noi ha tardato, è già attivo in tantissime aziende italiane e marchigiane. Meglio tardi che mai, è arrivato anche a Fermo. Detto questo, mi sono subito collegato stasera, 5 marzo, per visionare i numeri ufficiali alle ore 21,10. In un paese normale non è giustificabile che nelle ultime 24, siano stati dimessi dal Posto Soccorso del Murri dopo adeguato trattamento,117 pazienti di cui però ben 101 hanno ricevuto un codice di bassa o bassissima criticità quale il bianco, l’azzurro ed il verde. Questi pazienti, visto il codice del triage, per nulla grave non dovevano arrivarci al pronto soccorso e andavano curati sul territorio, altrimenti non risolveremo mai i disagi del pronto Soccorso". Una questione anche culturale che impone ai cittadini di rivolgersi all’ospedale solo in caso di reale necessità, per non creare disagio a chi sta realmente male.

a.m.