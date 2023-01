Prosa al teatro Alaleona In scena ‘Chi ha paura di Virginia Woolf’

Torna la stagione di prosa al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio che oggi alle 21 in prima regionale proporrà lo spettacolo ‘Chi ha paura di Virginia Woolf’, con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchionni, Ludovico Fededegni e Paola Giannini per la regia di Antonio Latella. Dopo il grande successo di ‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’, il teatro montegiorgese è pronto ad ospitare un’altra grande serata di cultura grazie al teatro Stabile dell’Umbria che, porterà sul palco un dramma in cui si descrive la paura di vivere una vita priva di delusioni. La nostra protagonista dissemina per tutto il testo, una malinconia cantilena: ‘Chi ha paura del lupo cattivo?’. Ma cos’è la paura del lupo, quel lupo che fin da piccoli è fuori dalla porta pronto a sbranarci, pronto a punirci nel momento in cui non stiamo nelle regole che la società ci impone. Virginia Woolf è un’autrice che crea un nuovo modo di narrare, un nuovo linguaggio. Una vera visionaria, una combattente instancabile per l’emancipazione femminile. La storia racconta le vicende di una giovane coppia, all’interno di un gioco al massacro di un violentissimo e disperato amore, dove il ritmo incalzate rifugge ogni sentimentalismo, dove il linguaggio viene utilizzato come un’arma per ridurre a brandelli le personalità e soprattutto le debolezze della persona e dell’altro. Il tutto corre veloce, nell’arco di una notte senza tempo. Per info 0734-952067.