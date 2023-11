Prosa al teatro Domenico Alaleona: sottoscritti 216 abbonamenti

Sono 216 gli abbonamenti registrati per la stagione di prosa al Teatro Domenico Alaleona, un dato che conferma l’alto apprezzamento del pubblico e la qualità dell’offerta culturale proposta. Il forte connubio fra il territorio e il teatro Alaleona è stato rimarcato in più occasioni dal Direttore artistico Gianluca Balestra, il quale ha sottolineato che spesso sono le compagnie nazionali che hanno già conosciuto il caldo pubblico montegiorgese a proporsi per essere inserite nel cartellone, dall’altro un pubblico molto preparato che apprezza la qualità, e che dimostra sempre il suo affetto con colare e soprattutto in maniera numerosa, infatti, è capitato molto frequentemente che gli spettacoli in cartellone abbiamo registrato il tutto esaurito. Situazione che è stata confermata anche quest’anno, infatti, nelle ultime due fine settimane si sono svolte le operazioni della campagna abbonamenti: prima rivolta ai possessori della stagione precedente, poi ai nuovi interessati ad assicurarsi un posto in teatro. Il risultato anche in questo caso è stato eccezionale. "La campagna abbonamenti è andata oltre le più rosee aspettative – commenta Michela Vita, assessore alla cultura – segno che la stagione così tanto pensata e organizzata ha maturato il giusto gradimento da parte del pubblico. Gli abbonamenti sono cresciti di circa il 15% arrivando a 216 tessere personali. Sono iniziate ad arrivare le prime prevendite per il singolo spettacolo. Un dato positivo: è diminuita l’età media degli abbonati".