Prosa, musica e dialetto Tutti a teatro

Il teatro comunale questa settimana ospita tre appuntamenti di tre diverse rassegne. Si comincia alle 21,15 di questa sera con lo spettacolo di prosa, di cui abbiamo già riferito i giorni scorsi ’L’amico di tutti’ di e con Paolo Camilli, supportato dal team creativo composto da Moira Angelastri, Andrea Cappadona e da lui stesso lo stesso. Biglietto di ingresso 20 euro, ridotto 15. Il secondo appuntamento della settimana sarà alle ore 21,30 di venerdì prossimo, 20 gennaio, con la rappresentazione musicale titolata ’Attenti a quei due’ che fa parte della rassegna ’Musica InCantatrice’.

È ad ingresso libero e propone duetti e concertati tratti dal repertorio buffo per la musica di Giovanni Battista Pergolesi, Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini. Interpreti Stefania Donzelli soprano (nella foto), Davide Bartolucci baritono, Mai Batilashvili pianoforte, con la partecipazione di Yao Yi tenore. Il terzo appuntamento alle ore 17 di domenica prossima 22 gennaio con la rassegna: ’Il teatro dialettale in mostra’ organizzata dalla compagnia ’Nuova Cappellette’ di Porto San Giorgio. La Compagnia ’Amici del teatro di Loro Piceno APS’ metterà in scena la commedia ’Boeing Boeing’di Marco Camoletti. Info 3336706286. Costo del biglietto 7 euro prevendita presso l’edicola di Catia Pranzetti sul viale don Minzoni.