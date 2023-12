Proscenio Teatro: saggio di fine corso

Proscenio Teatro per la Lega del Filo d’oro. Da anni la compagnia, oltre a produrre spettacoli, organizza corsi di formazione destinati a chiunque desideri avvicinarsi al teatro. Tra i gruppi che frequentano i Laboratori formativi, c’è anche quello costituito da "allievi senior", con un’età media di oltre 60 anni e che hanno creato, tra loro, un clima di costruttiva collaborazione e stima. Proprio da questi - in accordo con il loro maestro formatore Lorenzo Marziali - è nata l’idea di riproporre il saggio di fine corso dello scorso giugno in periodo natalizio e di assegnare il ricavato a sostegno della Fondazione Lega del Filo d’Oro, un piccolo dono da parte di "nonni" ai molti bambini sordociechi e pluriminorati psicosensoriali di cui la Lega si prende cura da quasi 60 anni. Lo spettacolo diretto e scritto appositamente per il gruppo senior dall’attore e regista Lorenzo Marziali, si intitola "Campo da gioco" e si presenta come un lavoro per certi aspetti surreale, ironico e leggero, ma certamente interpretato con consapevole serietà e partecipazione. La conoscenza da parte dell’autore dei suoi allievi/attori gli ha consentito di creare ogni personaggio in maniera calibrata ed efficace, così da raggiungere un esito finale armonico e rivelatore. Lo spettacolo ha la durata di circa un’ora e si terrà oggi alle 21.15, al Teatro Comunale. Il costo del biglietto sarà di 10 euro con la possibilità di fare un’offerta libera. (info: 3924450125) Proscenio Teatro nasce dall’incontro tra due attori professionisti, Stefano Tosoni e Marco Renzi che operano da decenni nel settore insieme agli attori Stefano De Bernardin e Lorenzo Marziali.