"Proseguiremo la nostra battaglia"

Per fare il punto sulla situazione sulla decadenza della concessione demaniale marittima ieri il presidente della società Marina di Porto San Giorgio srl, ingegnere Renato Marconi, ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale si è detto fiducioso in una decisione favorevole del Tar sul ricorso presentato contro il decreto. Non conosceva ancora i termini dell’ordinanza. Se il responso fosse stato negativo ha detto che avrebbe effettuato il ricorso al consiglio di Stato. Una cosa comunque è sicura: "La società continuerà comunque la sua battaglia in ogni sede sia civile che penale". In particolare contesta che il Comune attribuisca alla società un debito per mancati pagamenti di canoni per 970.000 euro senza tener conto di tre sentenze del consiglio di stato favorevoli alla Marina né di quanto stabilisce il codice della navigazione in ordine ad aree non utilizzate per motivazioni non imputabili al concessionario né della rimodulazione delle aree soggette al canone. L’ingegnere dispiaciuto per il comportamento fortemente repulsivo dell’attuale sindaco Valerio Vesprini rispetto alla proposta avanzata dalla società per una soluzione bonaria del contenzioso, ha sottolineato che di tutt’altro spirito collaborativo’ era stato il sindaco precedente, Nicola Loira, con cui aveva aperto un tavolo sul dovuto ma che non è andato a conclusione per dinamiche interne ala macchina comunale. Secondo lui ciò che deve al Comune, ovvero al demanio sono 155.000 euro e non 970.000 mila e che per tasse comunali il dovuto ammonta a 380.000 euro e non 550.000 mila come sostiene Vesprini.