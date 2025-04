Proseguono i lavori di posa delle scogliere

Proseguono i lavori di posa in opera dei massi delle scogliere emerse che, completato il lungomare Faleria, ormai hanno raggiunto il tratto di mare antistante la zona centrale del litorale cittadino (prospiciente l’ex Orfeo Serafino). Stando a quanto comunicato dagli amministratori, l’intenzione è di far procedere l’intervento fino a inizio giugno (quando ha inizio la stagione estiva ed entra in vigore anche l’applicazione dell’imposta di soggiorno). Non è affatto esclusa, in ogni caso, una eventuale proroga dei lavori come, peraltro, è avvenuto anche lo scorso anno quando è stato anche appurato che l’intervento di posa dei massi delle scogliere che avvengono comunque a una certa distanza dalla spiaggia, non comportano disagi o intralci di alcun tipo alla stagione balneare e ai bagnanti. "Siamo in costante contatto con la ditta che sta eseguendo l’opera – afferma il sindaco Massimiliano Ciarpella – e con la Capitaneria di Porto". Intanto, nei giorni scorsi, sono stati effettuati interventi di rimozione e conferimento in discarica delle quantità di legname portate dal mare o dalla piena dei fiumi che si sono depositate sulla spiaggia: un fenomeno che si ripete ogni anno e che, per di più, comporta dei costi notevoli per le casse comunali. Oltre a questo, anche in vista del week end lungo del 1 Maggio, sono stati previsti diversi interventi di manutenzione ordinaria in diverse zone della città, con sfalci, pulizie e attenzione del decoro. Infine, sono state programmate manutenzioni di alcune strade per un impegno di spesa di 180mila euro, riservando particolare attenzione al quartiere Corva con asfaltature nelle vie Einaudi, Costa, Maroncelli, Bruno, Mercantini, Togliatti, Mattei; nel quartiere Marina Picena in via Norvegia e, nei prossimi mesi, altre asfaltature sono previste alla Faleriense.