Protestano gli agricoltori: "Drastico taglio alle risorse"

Un taglio del 22% delle risorse della Pac (Politica agricola comune). Questo il quadro che emerge dalla proposta della Commissione Europea sulle dotazioni finanziarie post 2027, che assegna all’Italia circa 31 miliardi di euro, con una perdita di 9 miliardi rispetto all’attuale programmazione. Queste le considerazione e soprattutto la preoccupazione espressa da Cristiano Fini, presidente nazionale della Cia (Confederazione Italiana Agricoltori). "La scelta di forte ridimensionamento da parte della Commissione è inaccettabile e rischia di mettere in ginocchio l’agricoltura italiana – ha dichiarato Cristiano Fini –. Proprio in un periodo storico segnato dal cambiamento climatico, dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti. Avremmo avuto bisogno di maggiori risorse per garantire sicurezza alimentare e vitalità nelle aree rurali, non di tagli". La Pac del futuro potrà contare complessivamente su 294 miliardi, contro i 378 del passato, nonostante l’aumento del bilancio Europeo da 1.210 a quasi 2.000 miliardi di euro. Il peso dell’agricoltura scenderebbe così dal 31% al 15% delle risorse complessive, perdendo centralità politica e finanziaria. La preoccupazione trova immediato riscontro anche nelle Marche. "Un taglio di queste dimensioni – sottolinea Matteo Carboni, presidente Cia di Ascoli - Fermo e Macerata - avrebbe conseguenze drammatiche per le nostre imprese agricole, già alle prese con costi di produzione elevati, eventi climatici estremi e difficoltà di mercato. Senza una Pac forte e adeguata, rischiamo di vedere compromessa la capacità stessa di garantire reddito agli agricoltori e presidio del territorio nelle nostre vallate e colline. L’Europa deve rivedere questa scelta, perché significherebbe abbandonare le aree interne e rurali che rappresentano il cuore pulsante del nostro Paese". Le vallate e le colline nel sud delle Marche, con i campi coltivati rappresentano il presidio di una comunità nel territorio. Purtroppo negli ultimi anni a causa dei tagli sempre più drastici si stanno perdendo sempre più tasselli e manca un ricambio generazionale. Nell’occasione la Cia a tutti i livelli, ribadisce che continuerà a fare pressione nelle sedi istituzionali, confidando che il Consiglio dei Ministri europei e l’Europarlamento si oppongano alla linea della Commissione, difendendo una politica che da sempre rappresenta una delle colonne portanti dell’Unione Europea.

a.c.