Proteste dei residenti, in via Brodolini a rischio i fondi del marciapiede

Il progetto per la realizzazione dei nuovi marciapiedi a Falerone, potrebbe subire una brusca battuta di arresto per una parte di via Brodolini. L’amministrazione di Falerone era riuscita attraverso due fondi, uno Regionale e uno del Pnrr, a mettere a Bilancio un finanziamento di 780mila euro per realizzare il prolungamento di tre marciapiedi: via Verdi nel capoluogo, viale della Resistenza a Piane in direzione di Servigliano e un tratto di viale Brodolini da Piane in direzione del capoluogo. Alcune famiglie di viale Brodolini non sarebbero favorevoli all’opera e si rischia che quel tratto non venga realizzato. "Per via Brodolini era previsto un marciapiede di 530 metri – spiega il sindaco Armando Altini – ma i residenti dei primi 300 metri vorrebbero spostarlo sul lato opposto della strada. Il problema è che l’intervento prevede oltre al marciapiede la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata e regimentazione delle acque, e realizzandolo sul lato destro in direzione del capoluogo l’operazione diverrebbe meno impattante. Abbiamo tempo fino al 15 gennaio e speriamo che i residenti ritornino sui loro passi altrimenti perderemo i fondi regionali".