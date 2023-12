Protezione Civile, consegnati gli attestati

Emergenza Covid, alluvione e sostegno alla popolazione ucraina. Attestati al gruppo comunale della Protezione civile di Porto San Giorgio. Il sindaco Valerio Vesprini è intervenuto, nei giorni scorsi, all’assemblea annuale dei volontari della Protezione civile comunale. Il coordinatore della stessa, Luciano Pazzi, dopo il riepilogo dell’attività svolta nel corso del 2023 dalle oltre 60 unità, ha consegnato al primo cittadino gli attestati ricevuti dalla Regione Marche per i servizi prestati nel corso della pandemia Covid, il riconoscimento del Comune di Senigallia per l’impegno durante l’alluvione del settembre 2022 e la lettera della "Fondazione Antonio" di Wroclaw (Polonia) per il "generoso sostegno e aiuto" alla popolazione ucraina.