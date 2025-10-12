Protezione civile e terremoto: un incontro per la rete d’emergenza

La sala polivalente di Pedaso, ha ospitato le massime autorità del territorio provinciale, per la presentazione ed illustrazione, del Progetto Sisma (Supporto integrato ai soccorsi tra le macerie) mirato al rafforzamento della rete d’emergenza in Valdaso, territorio baricentrico tra le province di Fermo e Ascoli. L’incontro di Pedaso si è svolto in occasione della Settimana nazionale della Protezione civile, con il patrocinio della Prefettura di Fermo e di Anci Marche, ed ha visto la presentazione degli obiettivi e dei servizi inerenti il progetto che coinvolge in primis: la Croce Verde Valdaso, i Comuni dei ‘Borghi autentici d’Italia’ e la Protezione civile Bersaglieri di Ascoli-Fermo.

Durante l’incontro è stata dedicata particolare attenzione all’illustrazione dell’operatività del progetto, a partire dalla base operativa integrata con sede presso la Croce Verde Valdaso di Altidona. Qui è già stata allestita la struttura logistica del Progetto Sisma, con attrezzature e ospitalità di specialisti della Protezione civile Bersaglieri Ascoli-Fermo, con lo scopo di creare una forte sinergia tra soccorritori tecnici e sanitari, rafforzare la capacità di risposta alle emergenze nelle province di Ascoli Piceno e Fermo e rendere più agevole la mobilitazione delle risorse in caso di calamità nazionali.

Ad accogliere gli illustri ospiti, l’assessore di Pedaso Maria Grazia D’Angelo, mentre il Prefetto Edoardo D’Alascio, ha ribadito l’etica dell’attività della Protezione civile, che deve partire dalle responsabilità di ogni singolo cittadino. "La Protezione civile rimanda sì alla necessità di far fronte alle emergenze – ha detto – ma è partecipazione dal basso, prima che associazionismo, perché è uno stile di vita che si basa sulla cura e sull’amore per il territorio e per la comunità che lo abita. Protezione civile è solidarietà ed è sinergia mirata alla riduzione dei rischi e a fare muro contro le criticità".

"Con l’entrata in Progetto Sisma – ha detto Daniele Petrini, presidente della Croce Verde Valdaso – si realizza un sogno partito tanti anni fa radicato nella volontà congiunta dell’associazione, nel poter dare di più al prossimo. E’ quello che faremo contribuendo alla formazione dei volontari per essere preparati all’intervento in scenari di crisi".

"Partiamo con 200 allievi della Protezione civile Bersaglieri – ha detto Francesco Lusek, coordinatore del progetto – con basi operative in Croce Verde e a Monte Rinaldo per la formazione da simulazione".

Paola Pieragostini