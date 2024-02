Protezione civile, in 40 al corso: "Ma purtroppo pochi giovani"

Il coordinamento del gruppo comunale della protezione civile comunica che sono stati oltre 40 i nuovi aspiranti volontari di tutta la provincia di Fermo che hanno partecipato al corso di formazione indetto dal Dipartimento regionale: "Modesta però la presenza dei giovani, che sempre meno si avvicinano al mondo del sociale" rileva con rincrescimento il coordinamento della protezione civile locale, secondo cui "l’attività formativa, non solo quella rivolta ai volontari, è importante perché permette una maggiore comprensione degli eventi calamitosi e rende i cittadini consapevoli e resilienti". Per questo motivo sostiene sia importante introdurre la formazione di protezione civile anche nelle scuole attraverso attività e strumenti formativi adatti come quello di "Io non rischio" che il gruppo comunale di Porto San Giorgio si appresta a portare nelle scuole medie della città. Voglia di impegnarsi tanta ma purtroppo limitata dalla carenza di spazi in cui operare: "abbiamo ospitato l’iniziativa ’Io non rischio’ – fanno sapere – nell’unico locale rimasto disponibile dopo l’incendio che ha distrutto l’autoparco comunale. Lanciamo un forte segnale all’amministrazione perché intervenga. Inagibile la sala operativa, trasferita al piano terra dell’edificio adiacente mentre il resto delle attrezzature è ancora riposto in container e tensiostruttura, messo a disposizione dal dipartimento e comuni limitrofi. Il coordinatore Luciano Pazzi auspica una soluzione in tempi brevi per sopperire a questa situazione che limita fortemente l’efficienza delle attrezzature, la loro pronta disponibilità e l’efficace operatività dell’intero gruppo comunale di volontari. A tale scopo lancia un invito "a diventare volontari per prestare a servizio alla comunità".