Protezione Civile in cerca di volontari

Da una parte continua a lanciare appelli per reclutare nuovi volontari, anche ai fini di un necessario ricambio generazionale, dall’altra, il Gruppo Comunale di Protezione Civile – Radio Club Costa Adriatica sta portando avanti un discorso di formazione, indispensabile per dare risposte appropriate, professionali ed efficaci in caso di emergenze. Il Gruppo Comunale ha da poco festeggiato i 25 anni e, ora come ha già fatto in quell’occasione, torna a sollecitare i cittadini ad avvicinarsi ad un mondo del volontariato legato alle emergenze. L’appello che lanciano è rivolto a cittadini di buona volontà che vogliano dedicare un po’ del loro tempo libero a prestare soccorso nelle più svariate situazioni di emergenze. ‘Abbiamo bisogno di te. Diventare un volontario non è difficile. Passa a trovarci’ è l’invito che rivolgono agli elpidiensi sperando che qualcuno lo recepisca e si presenti in sede (è aperta tutti i mercoledì dalle 21) quanto meno per conoscere questa realtà. Nel frattempo, gli attuali volontari proseguono la loro attività, senza trascurare l’indispensabile aspetto della formazione. "Abbiamo partecipato al XIV Meeting invernale con esercitazione del volontariato di Protezione Civile della Regione, a Sarnano – informano – al quale erano presenti esperti formatori, compresi alcuni volontari del Cai Marche e funzionari regionali responsabili del settore volontariato della ProCiv delle Marche". Il corso prevedeva lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con particolare attenzione all’organizzazione della segreteria operativa e delle tecniche di ricerca persone scomparse.