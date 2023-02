"Protezione civile in ginocchio"

"Purtroppo l’incendio che si è sviluppato venerdì scorso, in un’ala dell’autoparco comunale, ha coinvolto anche l’adiacente magazzino e l’autoparco della Protezione Civile, dove erano custoditi tutti i mezzi, le attrezzature ed i materiali del gruppo comunale di volontariato di Porto San Gioirgio". Grande lo sconforto del coordinatore del gruppo sangiorgese della Protezione che ha visto andare in fumo mezzi ed attrezzature di cui si era riuscito a dotarsi negli anni dotato negli anni con grande fatica e racimolando contributi di benefattori: "Fortunatamente dice Pazzi, grazie alla loro prontezza, alcuni volontari sono riusciti a mettere subito in salvo gli automezzi ma purtroppo il gommone, Picchio mare 1, è rimasto irrimediabilmente danneggiato pregiudicando l’attività estiva di soccorso in mare, avviata ed attiva dal luglio2007. Inoltre sono andate completamente distrutte tutte le attrezzature della logistica: bruciate le tende pneumatiche, i gazebo, i gruppi elettrogeni, il vestiario, le torri faro e molta altra attrezzatura".

Pazzi spiega che "questi ingenti danni hanno gravemente compromesso l’operatività del gruppo sangiorgese, generando inoltre grande tristezza tra tutti i volontari che hanno visto letteralmente andare il fumo ciò che in oltre 20 anni hanno realizzato ed ha permesso al gruppo di operare e distinguersi in varie occasioni".

s.s.