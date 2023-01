Protezione civile nei quartieri incontro con i cittadini

Riprende dopo la pausa festiva il calendario di appuntamenti nei vari quartieri organizzati dal Gruppo Comunale della Protezione Civile, con la collaborazione dei Centri Sociali e delle Contrade cittadine. Il prossimo incontro è in programma iobedì alle 21 al Teatro Antonini a San Giuliano in via Visconti d’Oleggio, con la collaborazione della Contrada Campolege. Sarà un incontro cui sono invitati a partecipare i residenti dei quartieri di San Giuliano, Rione Murato, Montone e San Girolamo.

Seguiranno altri incontri a cadenza settimanale.