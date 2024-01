Protti: "Andrei all’inferno con questa squadra"

I nuovi arrivati hanno una settimana di "preparazione fermana" in più sulle gambe, e mister Stefano Protti può farci affidamento. Contro il Gubbio aveva optato per la prudenza, diversi non erano ancora in condizione. Già qualche volto nuovo in più a Recanati potrebbe vedersi. Per il resto le certezze sono le solite: Furlanetto in porta, con Eleuteri a destra e Pistolesi a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Fort e Spedalieri, in attesa dell’arrivo ufficiale di De Santis. Tutto fatto per il suo arrivo in prestito secco dal Taranto. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore e il giocatore potrebbe essere sulle tribune del Tubaldi. A centrocampo torna Scorza titolare e va a riformare la classica linea con Giandonato e Misuraca che ridiventa mezzala dopo l’esperimento da falso nueve. È l’attacco che dovrebbe cambiare faccia. Petrungaro ha già esordito da titolare nella scorsa giornata facendo vedere delle buone cose, e dovrebbe rimanere a destra. A sinistra dovrebbe esserci Marcandella mentre come punta centrale Elia Petrelli. Il condizionale è d’obbligo, all’allenatore piace molto cambiare formazione all’ultimo minuto. Intanto alla vigilia della partita ha parlato così: "La Fermana si allena bene. Ci sono motivazioni forti: non veniamo da due risultati positivi, ma non le abbiamo perse, come non le avevamo perse quando non facevamo risultato. I nuovi hanno portato entusiasmo e concorrenza. Siamo pronti per fare una buona partita. In settimana abbiamo avuto qualche problema con qualcuno, ma come tutte le squadre. Qualche giocatore ha fatto qualche seduta d’allenamento in meno per l’influenza, ma tiriamo le somme e decidiamo la formazione". Protti è poi intervenuto sulla Recanatese: "Ha più certezze di noi. Sono partiti con lo stesso allenatore, con un gruppo consolidato e con dei giocatori forti. Inoltre hanno messo dentro un’attaccante di categoria superiore come Melchiorri. Hanno tutti i presupposti per fare bene come stanno facendo. Hanno perso qualche partita ma è una squadra molto in gamba, li stimo". Il mister conclude: "Le gare sono sempre importanti. Stanno venendo meno e quando succede la tensione sale sempre di più. Noi dobbiamo essere bravi e lucidi a focalizzarci solo sull’allenamento e su dove possiamo incidere, ovvero il campo. Personalmente trascuro la famiglia e tutto quello che c’è da trascurare per questi giocatori e per questa gente che come noi ci crede all’impresa, difficile ma dobbiamo crederci tutti assieme. Leggo in giro che dobbiamo andare tutti insieme all’inferno. Io sicuramente ci vado, sia con la squadra che con i tifosi".

Filippo Rocchi