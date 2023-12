Protti carica la Fermana: "Petto in fuori"

Ieri la rifinitura, oggi la partenza in direzione Pescara. È tutto pronto in casa Fermana per la partita dell’Adriatico. Fischio d’inizio alle 20:45. Gialloblù che arrivano con grande entusiasmo all’ultima gara dell’anno dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen. La squadra di Protti è tornata a sentire il profumo quantomeno dei playout e ha dato un segnale: la Fermana c’è ed è viva. Dall’altra parte sono diverse le assenze importanti. Tralasciando i tre fuori dal progetto tecnico, ai box restano anche Montini e Paponi, infortunati. Assente per squalifica Fontana titolare nelle ultime tre partite. Al suo posto dovrebbe tornare dal primo minuto Manuel Giandonato. Il capitano, autore di gol e assist contro i bianconeri, ha fatto vedere che ha recuperato le piene capacità, sia fisiche che mentali. Si riforma dunque il centrocampo solito con Scorza e Misuraca rispettivamente a destra e sinistra. Per il resto la formazione è la stessa vista nella scorsa partita al Recchioni. Confermatissimo Furlanetto tra i pali, una delle più belle rivelazioni della Fermana in questa stagione. A destra spazio a Santi, mentre a sinistra c’è Pistolesi. La coppia centrale sarà formata da Spedalieri e Gasbarro. In attacco ci sarà ancora Eleuteri sulla destra, in un gran momento di forma, Tilli sull’altra fascia e Semprini che al momento appare in vantaggio su Curatolo per ricoprire il ruolo di centravanti. Alla vigilia della gara, ha parlato mister Protti ai microfoni del club. "Chiudiamo l’anno col botto. Abbiamo una partita importantissima e bellissima da giocare. Ci arriviamo in discrete condizioni anche se con diverse assenze. Ma con quelli che ci saranno andremo a giocare a petto in fuori. È l’ultimo tassello dell’anno, dobbiamo provare con tutte le nostre forze a portare a casa qualcosa. Per noi è una partita delicata. L’unica cosa che mi dispiace è che ci arriviamo con la rosa un po’ corta. Speriamo che sia l’ultima volta che dobbiamo farlo e che dall’anno prossimo siamo sistemati anche sotto questo punto di vista". E sugli avversari: "Contro il Pescara la differenza delle due rose è importantissima, ma noi stringiamo i denti. Ha un allenatore importante con delle linee guida abbastanza precise. Le fa seguire da anni nel calcio importante e le ha trasportate anche qua. Hanno una squadra giovane, ma di grande livello, sia le prime che le seconde linee. Per ogni ruolo hanno un doppio giocatore importante". Mister Protti chiude parlando degli ultimi tre punti conquistati al Recchioni: "La vittoria in rimonta contro la Juventus Next Gen ha fatto capire che siamo ancora vivi, ma su questo noi non avevamo alcun dubbio. Lo siamo sempre stati anche quando perdevamo, dove gli altri ci sono stati superiori o quando giocavamo con un atteggiamento non giusto. Nelle ultime tre partite abbiamo avuto quello giusto e i risultati ci hanno premiato".

Filippo Rocchi