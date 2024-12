Provano a entrare dalla finestra, ladri messi in fuga

Ormai i ladri non si preoccupano più neanche di accertarsi se, nelle case che prendono di mira, ci sia dentro qualcuno oppure no. Entrano in azione e seminano panico e angoscia tra i malcapitati. È accaduto l’altra notte a Porto Sant’Elpidio, intorno alle 2,30 che ladri acrobati si sono arrampicati fino al terzo piano di una palazzina del quartiere Marina Picena (zona palazzetto dello sport), hanno utilizzato un trapano per praticare un foro sulla finestra e poterla aprire per entrare nell’appartamento in cui, in quel momento, c’era una signora. Sentendo i rumori, la donna, presa da spavento nel rendersi conto che dei ladri stavano cercando di entrare in casa sua in piena notte, ha chiamato in aiuto il figlio e, subito dopo, i carabinieri, mettendo in fuga i balordi. "Ero sola in casa – ha raccontato la donna sui social – e solo l’arrivo tempestivo in mio soccorso, di mio figlio prima e dei carabinieri dopo, ha scongiurato il peggio". Un episodio che, oltre a lasciare uno strascico a livello psicologico nella malcapitata, ha scatenato reazioni e commenti indignati, tra quanti hanno espresso solidarietà alla donna e quanti hanno ribadito a gran voce l’importanza e l’urgenza di investire ancora di più in sicurezza in città.