Provinciale Valdaso, a settembre iniziano i lavori per i marciapiedi

Al via a settembre, i lavori di realizzazione del marciapiedi lungo la strada provinciale Valdaso lato nord a Pedaso. Nello specifico si tratta della prosecuzione del tratto precedentemente realizzato (dalla Statale all’altezza della cantina Terra Fageto) che andrà a completare il percorso pedonale per circa 600 metri lineari, fino al confine con il territorio comunale di Campofilone. L’opera si realizzerà su finanziamento di 380mila euro provenienti dal riconoscimento dello specifico bando regionale, a cui il Comune ha aderito. La realizzazione dei marciapiedi con obiettivo ‘abbattimento barriere architettoniche’ è una delle priorità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Berdini da anni impegnato nella circolazione pedonale e viabilità, anche poste in relazione alla conformazione urbanistica di Pedaso, Comune più piccolo della Regione Marche. A dimostrare la priorità data a questo settore, basta ricordare che l’Amministrazione Berdini, (attualmente al secondo mandato) ad oggi ha investito circa un milione di euro nel ripristino e realizzazione ex novo di marciapiedi. "Abbiamo lavorato molto nella riqualificazione delle aree destinate ai pedoni con abbattimento di barriere al centro della città – spiega Berdini (foto) – portando a norma i marciapiedi e riqualificando le aree danneggiate e pericolose. Per quanto molto sia stato fatto in tal senso, molto ancora resta da fare. La realizzazione dei marciapiedi lungo la Valdaso è un’opera a noi molto cara. In primis perché si tratta della zona periferica che è nostro obiettivo potenziare e valorizzare, poi perché è una promessa fatta e da onorare". Il completamento della linea pedonale lato nord in Valdaso, è di grande utilità per la zona, dove vivono molte famiglie. "La realizzazione dei marciapiedi in questione – aggiunge il sindaco – è fondamentale per tutti i residenti che potranno raggiungere il centro della città comodamente e in sicurezza senza usare mezzi stradali".

Paola Pieragostini