Provoca un incidente e fugge: ora è nei guai

Aveva provocato un incidente e poi era scappato senza prestare i soccorsi. La sua fuga, però, era durata poche ore perché la polizia lo ha identificato e denunciato. Nei guai era finito un 40enne di Fermo, protagonista della fuga dopo un sinistro avvenuto alcuni giorni prima in via Firmiano. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere di omissione di soccorso.

Nella circostanza, il conducente di una Fiat Punto di colore bianco con una targa parziale, unico dato di indagine disponibile al momento del sinistro stradale, aveva tamponato l’auto che lo precedeva, e subito dopo, si era dato ad una precipitosa fuga senza prestare soccorso al conducente dell’altra vettura. Quest’ultimo, accompagnato dai sanitari del 118 in ospedale, aveva riportato lievi lesioni, con una prognosi di sette giorni.

Dalle indagini immediatamente avviate dalla polizia di Fermo, effettuando una ricerca della targa parziale nel sistema del portale Aci/Pra, ristringendo il campo di ricerca nella provincia fermana e, successivamente al colore del veicolo, gli agenti erano è risaliti in breve tempo al proprietario del veicolo. Quest’ultimo, contattato dagli uomini della questura, aveva dichiarato che la sua auto era stata utilizzata dal figlio e che lo avrebbe immediatamente chiamato.

Difatti, i due si erano presentati spontaneamente in questura con l’auto in questione e il figlio 40enne aveva dichiarato immediatamente di essere stato lui alla guida della vettura durante l’incidente. I poliziotti avevano quindi proceduto sia ai rilievi fotografici che a deferire all’autorità giudiziaria, l’automobilista per il reato di omissione di soccorso, che prevede la sospensione della patente a seguito di condanna da 1 a 3 anni e la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

