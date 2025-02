Provocò tifoso del Sora: daspo di un anno a un supporter della Fermana

Il questore ha emesso un Daspo nei confronti di un tifoso fermano vietandogli l’accesso alle manifestazioni sportive per 12 mesi. Il provvedimento, predisposto dalla polizia anticrimine della questura, è stato adottato per il comportamento tenuto dal tifoso il 17 dicembre, in occasione dell’incontro col Sora al Recchioni.

Al termine dell’incontro la polizia e gli stewards sono intervenuti nella tribuna centrale poiché il tifoso provocava un supporter del Sora. Durante quegli attimi di concitazione aveva scavalcato i seggiolini della tribuna e aveva raggiunto il tifoso avversario accendendo una reazione immediata del numeroso pubblico presente sugli spalti della tribuna centrale dello stadio.

Tale situazione aveva provocato il movimento della massa di supporters canarini, che si erano accalcati contro la dirigenza della squadra ospite, determinando un serio problema per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno dello stadio, situazione che era stata interrotta solo grazie all’intervento delle Forze dell’ordine in servizio e dagli steward presenti.