"P.S. Elpidio: Putzu sogna la Valle dell'Innovazione"

Il Comitato delle Regioni riunito ieri a Bruxelles ha approvato la proposta di ospitare la prossima riunione di Commissione Sedec su ricerca e innovazione, nelle Marche, ad Ancona, a febbraio. Proposta avanzata dal consigliere regionale Andrea Putzu, membro del Comitato e della Commissione Sedec che si occupa di tematiche in linea con quelle della Commissione regionale di cui è presidente. Ambizioso obiettivo che la Regione intende perseguire: andare verso la creazione di una ‘valle dell’innovazione’. "Nel corso della riunione della Commissione Sedec, ho presentato il documento di lavoro sull’innovazione calibrata sulle esigenze dei territori che mi è stato affidato dal Comitato delle Regioni e questo tema sarà in discussione anche nella conferenza che si svolgerà ad Ancona" dichiara il consigliere Putzu, dicendosi fiero di "poter portare i membri del Comitato Europeo delle Regioni nelle Marche e di poter affrontare con loro e con i principali attori del nostro territorio, il tema dell’innovazione e della ricerca per lo sviluppo degli ecosistemi regionali". Putzu sottolinea l’importanza di questa tematica "per il futuro della nostra regione".