’Pse si muove’ sostiene Ciarpella

Per dirla con uno di loro, nella lista ‘Pse si muove’, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella, ci sono tutte ‘facce viste’, gente che vive la città. Ciarpella presenta la lista, ricordando che il percorso della sua candidatura è partito proprio da qui, con Riccardo Paniccià e Giovanni Galeota: "La peculiarità di ‘Pse si muove’ sta nel radicamento nelle vicine Porto San Giorgio, Petritoli, Fermo. E’ importante avere un coordinamento territoriale". Sui candidati: "Alla politica non hanno nulla da chiedere, sono radicati nel paese, portano la loro esperienza sul mondo del volontariato, del lavoro, della sicurezza. E la loro presentazione l’abbiamo fatta qui, a Marina Picena (nella nuova pizzeria Rosmarino) per dare un segnale di attenzione a ogni zona della città". Per Galeota (capolista) è un ritorno alla politica attiva: "Negli anni ’80 c’era una città che cresceva. Oggi non è più così. Mi metto a disposizione per rifondare una città dove non c’è un servizio medico né per residenti, né per turisti e c’è bisogno di sicurezza". "Conosco la lungimiranza di Ciarpella – aggiunge Paniccià – e ho deciso di stare al suo fianco". I consiglieri parlano di disabilità: "Abbiamo una spiaggia per cani, ma non una per loro". Sulla difesa della costa "c’è chi parla del passato, chi del presente. La cosa giusta è che si è fatto qualcosa". La lista: Giovanni Galeota, Cesare Paniccià, Valentino Brandizi, Pamela Burattini, Claudio Cesetti, Giampiero Di Stefano, Nicoleta Dina, Alessandra Galdi, Barbara Iacopini Di Giminiani, Irina Gennadievna Kozlova, Sara Marinangeli, Flavio Moro, Fulvia Ottolini, Alberto Papiri, Eliseo Perfetto, Stefano Romano.